Локдаун ввели в районе китайского города Аньян после выявления двух случаев омикрона

Власти китайского городского округа Аньян (провинция Хэнань) объявили о введении локдауна в связи с обнаружением накануне двух случаев штамма "омикрон" коронавируса, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).
Жителям запрещено покидать свои дома, на дороги не допускается транспорт, кроме относящегося к экстренным службам, магазины закрыты, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Под действие режима изоляции попали около 5,5 млн человек, а сроки его окончания не ясны.
По информации AP, случаи "омикрона" в Аньяне, по-видимому, связаны с аналогичными случаями в городе Тяньцзинь, где местные власти также ввели локдаун. При этом речь может идти о прецеденте с распространением "омикрона" в Китае, случаи которого не были ввезены из-за рубежа или не были связаны с непосредственными контактами этих лиц.
Кроме того, в локдауне оказались 13 млн человек в городе Сиань (провинция Шэньси) и 1,1 млн человек в городе Юйчжоу (провинция Хэнань): всего, по данным AP, в Китае изоляция на данный момент затронула порядка 20 млн человек.
Однако в Сиане и Юйчжоу власти ведут борьбу против распространения штамма "дельта". О случаях "омикрона" здесь не сообщалось.
Также "омикрон" был зафиксирован в Гонконге, после чего власти ужесточили ограничительные меры. В частности, было объявлено о закрытии детских садов и начальных школ. Ожидается, что школы останутся закрыты до первой недели февраля.
В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.
Представитель руководства Игр, ответственный за санитарно-эпидемиологический контроль, Хуан Чунь заявил, что организаторы Олимпиады рассчитывают на сотрудничество спортсменов и прочих лиц с целью не допустить вспышки болезни, способной повлиять на соревнования.
"Если произойдет массовая передача (вируса - ИФ), она, конечно, повлияет на Игры и их расписание. Худший возможный сценарий от воли человека не зависит, так что мы не торопимся с решением", - сказал он.
Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.
Минобороны Азербайджана: Причин для паники нет, ВС страны утилизируют непригодные и просроченные боеприпасы
Глава МИД Азербайджана: Верим, что Казахстан сможет выйти из сложной ситуации
Объем импорта нефти Китаем из Ирана и Венесуэлы в 2021г стал максимальным за 3 года
Комиссионные агентам в страховом секторе Азербайджана за 9 месяцев 2021г составили почти 40 млн манатов
США намерены ограничить новые разработки нефти и газа на Аляске
Глава УМК расскажет в Ватикане о восстановлении религиозного наследия на освобожденных землях Азербайджана
Гран-при Азербайджана в топ-5 лучших гонок F-1 сезона 2021 года
Азербайджан улучшил свои позиции в Henley & Partners Visa Restrictions Index
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров