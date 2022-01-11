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СНГ 11.01.2022 14:15

Казахстан примет все необходимые меры для восстановления доверия своих и иностранных инвесторов, заверил Токаев

Казахстан заинтересован в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат в республике сохранялся, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме", - сказал Токаев на заседании мажилиса во вторник.

Он подчеркнул, что "на данном этапе нужна новая концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG - глобального энергетического и технологического перехода".

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