РФ передала Казахстану 150 тыс. доз препарата от коронавируса Спутник Лайт

Российская сторона на безвозмездной основе предоставила Казахстану 150 тыс. доз однокомпонентного препарата от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил во вторник Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК).

"На бесплатной основе Казахстану передано 150 000 доз однокомпонентного препарата от COVID-19 разработки НИЦ им. Гамалеи "Спутник Лайт" для ревакцинации граждан", - говорится в сообщении.

"Препарат уже доставлен в Казахстан, необходимо время для того, чтобы вакцину простикеровать. До 20 января вакцина "Спутник Лайт" будет передана на склад СК "Фармации" в г. Нур-Султан. В ближайшее время казахстанцы смогут ревакцинироваться российской вакциной "Спутник Лайт"", - добавили в компании.

Карагандинский фармкомплекс начал производство вакцины "Спутник V" в феврале прошлого года. В рамках межгосударственного договора с единым дистрибьютером СК "Фармация", КФК уже выполнил обязательства по обеспечению казахстанцев 7 млн доз вакцины от коронавируса.