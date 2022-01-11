Токаев поручил усилить контроль за транзакциями для предотвращения необоснованного вывода средств из Казахстана

В Казахстане следует обеспечить четкое наблюдение и проверку всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движения на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны", - сказал Токаев.