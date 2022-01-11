Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0227 GBR   2.3107 TRY   0.1232

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 78.23 -0.67 Brent 80.87 -0.88

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.01.2022 15:04

В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере, сообщили агентству BNS в СГБ.

Задержания произошли в прошлом году в рамках двух уголовных процессов.

Информация, полученная СГБ, свидетельствует о том, что эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Оба имеют статус подозреваемых и находятся под арестом.

30 декабря СГБ передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого. По информации, полученной в ходе расследования, подозреваемый использовал контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории республики. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе, документы и носители информации.

Фигурант второго уголовного дела также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]