В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере, сообщили агентству BNS в СГБ.
Задержания произошли в прошлом году в рамках двух уголовных процессов.
Информация, полученная СГБ, свидетельствует о том, что эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Оба имеют статус подозреваемых и находятся под арестом.
30 декабря СГБ передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого. По информации, полученной в ходе расследования, подозреваемый использовал контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории республики. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе, документы и носители информации.
Фигурант второго уголовного дела также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам РФ.
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