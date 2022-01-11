Гран-при Азербайджана в топ-5 лучших гонок F-1 сезона 2021 года

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» сезона 2021 занял 4-ое место в рейтинге зрительских симпатий, сообщает официальный сайт «Формулы-1». Опрос проводился среди свыше 52 тысяч болельщиков соревнований. Согласно результатам, с заметным отрывом победил итальянский этап, набравший 19% голосов. Азербайджанский этап «любимым» назвали 8% опрошенных. На втором месте – этап в Абу-Даби – 16%, на третьем - Сан-Паулу (10%). Топ-5 наиболее полюбившихся в 2021 году гонок замкнул Гран-при Венгрии - 7%. Гран-при Азербайджана прошел 6 июня, его победителем стал мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес. Э.Шафиев

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