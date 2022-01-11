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Оборона 11.01.2022 13:29

Минобороны Азербайджана: Причин для паники нет, ВС страны утилизируют непригодные и просроченные боеприпасы

Части Вооруженных сил Азербайджана на полигоне Сейфели продолжают работы по утилизации непригодных и истекших срок использования боеприпасов, заявляет министерство обороны.

«В связи с проводимыми взрывными работами, призываем население не впадать в панику, и заявляем, что нет никаких причин для беспокойства», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БОЕПРИПАСЫ, УТИЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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