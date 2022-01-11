Минобороны Азербайджана: Причин для паники нет, ВС страны утилизируют непригодные и просроченные боеприпасы

Части Вооруженных сил Азербайджана на полигоне Сейфели продолжают работы по утилизации непригодных и истекших срок использования боеприпасов, заявляет министерство обороны. «В связи с проводимыми взрывными работами, призываем население не впадать в панику, и заявляем, что нет никаких причин для беспокойства», - говорится в заявлении оборонного ведомства. Б.Рустамбеков

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