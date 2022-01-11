Высказывания Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане - тема для общения Минска с Ташкентом, отмечает Песков

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности попытки переворота в Узбекистане - это тема для обсуждения между Минском и Ташкентом, заявили в Кремле.

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову напомнили о высказываниях Лукашенко о том, что новая попытка госпереворота на бывшем пространстве СССР возможна на территории Узбекистана. Пресс-секретаря спросили, поддерживают ли эти опасения в Кремле и ведутся ли какие-то консультации с руководством Узбекистана.

"Скорее это тема для общения между Минском и Ташкентом. В этом ракурсе мы не принимаем участия в разговорах", - сказал Песков.