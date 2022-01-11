Порядок вывода миротворцев будет определен после официального обращения Казахстана - ОДКБ

Порядок вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана будет определен после официального обращения этой страны, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Обращения от казахстанской стороны в секретариат ОДКБ пока не поступало, но мы знаем о соответствующем заявлении президента Казахстана", - сказал он.
По его словам, как только такое обращение поступит, будут подготовлены проекты решений совета коллективной безопасности ОДКБ.
"В рамках их исполнения совет министров обороны определит порядок вывода миротворцев", - сказал Зайнетдинов.
"Результаты проведения миротворческой операции будут рассмотрены на внеочередном заседании совета министров обороны ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
Вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, их миссия в Казахстане завершается, сообщил во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что российские десантники обеспечивают безопасность международного аэропорта Алма-Аты.
"Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью беспилотных летательных аппаратов", - заявили в Минобороны РФ.
По данным министерства, также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения.
В Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц военной техники, сообщил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном саммите ОДКБ в понедельник.
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