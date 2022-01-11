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Дальнее зарубежье 11.01.2022 18:20

Япония продлевает запрет на приезд иностранцев до конца февраля

Правительство Японии из-за угрозы штамма "омикрон" коронавируса продлит запрет на въезд иностранцев, не являющихся постоянно проживающими в стране лицами, до конца февраля, заявил во вторник японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Ситуация с заражениями "омикроном" ясно отличается здесь и за рубежом, так что условия нынешнего пограничного контроля будут поддерживаться до конца февраля", - приводит слова премьера издание "Майнити".

Запрет на приезд большинства категорий иностранных граждан был введен 30 ноября прошлого года после подтверждения первых случаев заражения штаммом "омикрон" в Японии, и первоначально планировался на месяц. Также от возвращающихся в Японию ее граждан и иностранцев, на постоянной основе проживающих в этой стране, требовали пройти карантин в специально отведенных правительством местах. Число возвращающихся в Японию в день ограничили 3,5 тыс. человек.

Кроме того, тогда власти запретили иностранцам, имеющим вид на жительство в Японии, приезжать из 11 стран мира, включая ЮАР, если они побывали там в течении 14 дней до объявления ограничений. Однако генсек Японии Хирокадзу Мацуно впоследствии заявил, что эту меры отменят "из гуманитарных соображений".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 1,77 млн человек, более 18,4 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 1,71 млн человек.

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