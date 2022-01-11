Шерман провела переговоры со Столтенбергом накануне заседания Россия-НАТО

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман во вторник объявила, что в преддверии заседания Россия-НАТО провела встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и обсудила политику в отношении РФ, а также Украину.
"Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации ситуации", - написала она в твиттере.
"Мы подтвердили единый подход НАТО по отношению к России, который уравновешивает сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украине", - добавила она.
В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко.
В преддверии переговоров Грушко выразил надежду, что в Брюсселе 12 января состоится серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности.
После заседания Столтенберг примет в среду участие в неформальной встрече министров обороны стран-членов Евросоюза во французском Бресте, сообщили во вторник в пресс-службе альянса.
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