Власти Белоруссии насчитали более 4 тыс. откликов населения на проект новой Конституции

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко заявил, что власти получили более 4 тысяч откликов граждан по проекту новой Конституции.

"Видим активный интерес к тексту изменений и дополнений в Конституцию. Его проявляют разные категории граждан и на селе, и в городе. На сегодняшний день от населения поступило более 4 тыс. откликов, обращений, конкретных предложений касательно проекта", - заявил Сергеенко, которого цитирует во вторник агентство БелТА.

"Есть интересные конкретные предложения, которые будем рассматривать на заседании рабочей группы и конституционной комиссии", - сообщил Сергеенко.

"Преобладают отклики в поддержку проекта, есть и отрицательные (отклики), где взамен ничего не предлагается", - добавил чиновник.