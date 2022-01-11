Инфляция в ОЭСР в ноябре ускорилась до максимума за 25 лет - 5,8%

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ноябре подскочили на 5,8% в годовом выражении после подъема на 5,2% месяцем ранее.

Это максимальные темпы повышения за 25 лет - с мая 1996 года. В ноябре 2020 года инфляция составляла всего 1,2%, говорится в сообщении организации.

Рост стоимости энергоносителей в позапрошлом месяце ускорился до максимума с июня 1980 года и составил 27,7% (в октябре - 24,3%), продукты питания подорожали на 5,5% (4,6%).

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в ноябре выросли на 3,8% по сравнению с 3,5% месяцем ранее.

Ускорение темпов роста потребительских цен было отмечено во всех странах G7, за исключением Канады, где она осталась на уровне 4,7%. В том числе значительное ускорение произошло в США - до 6,8% (максимум с июня 1982 года) с 6,2% в октябре.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в позапрошлом месяце достигла 4,9% против 4,1% в октябре, показатель без учета цен на продукты и энергоносители составил 2,6% против 2,0%. Предварительная оценка статистического управления Европейского союза указала на ускорение темпов роста HICP в декабре до 5%, при этом базовая инфляция осталась на отметке 2,6%.

В странах G20 инфляция в ноябре ускорилась до 5,9% с 5,3% в предыдущем месяце. В частности, в Китае потребительские цены в Китае выросли на 2,3% (в октябре - на 1,5%), в ЮАР - на 5,5% (5,1%), в Индии - на 4,8% (4,5%).

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.