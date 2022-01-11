Более половины европейцев могут быть инфицированы омикроном в течение 6-8 недель - ВОЗ

В ближайшие нескольких недель в странах Европы штаммом коронавируса "омикрон" могут заразиться более 50% населения, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
"50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения "омикроном". Он быстро становится доминирующим в западной Европе и в настоящее время распространяется на Балканах", - сказал Клюге на брифинге во вторник.
"Институт показателей и оценки в области здравоохранения прогнозирует, что при таких темпах распространения более 50% населения региона заразятся "омикроном" в течение следующих шести-восьми недель", - сообщил он.
По данным Клюге, в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировали около 7 млн случаев COVID-19. Таким образом, заражаемость усилилась более чем в два раза за двухнедельный период.
"По состоянию на 10 января, 26 стран сообщили, что около 1% их населения каждую неделю заражаются COVID-19", - сказал Клюге.
По его словам, по причине беспрецедентных масштабов передачи вируса в Европе наблюдается рост числа госпитализаций людей с COVID-19.
"Это создает нагрузку на системы здравоохранения и оказание услуг во многих странах, где "омикрон" распространяется с высокой скоростью", - отметил он.
При этом Клюге подчеркнул, что одобренные в настоящее время вакцины "предоставляют хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти", в том числе в случаях с заражением "омикроном".
Среди стран европейского региона Великобритания занимает первое место по числу случаев коронавируса, там за период пандемии выявили свыше 14 млн заражений COVID-19. На втором месте находится Франция с более 12 млн случаями коронавируса. Россия, которая также относится к Европейскому региональному бюро ВОЗ, занимает третье место по темпам распространения коронавируса в регионе. Там выявили свыше 10 млн случаев COVID-19.
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