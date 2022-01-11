Главы МИД Саудовской Аравии и Китая обсудили иранскую ядерную сделку

Ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе, вопросы безопасности и экономики стали темами переговоров глав МИД Саудовской Аравии и КНР принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда и министра Ван И, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

В частности, в ходе консультаций в городском округе Уси на юге Китая стороны подчеркнули необходимость гарантировать безопасность и стабильность на Ближнем Востоке. Также речь шла о важности обеспечить стабильность в Афганистане при правлении движения "Талибан".

Также на повестке стояли экономические вопросы, включая саудовскую стратегию "Видение 2030" и работу Объединенного комитета КНР и Саудовской Аравии.

Кроме того, прошла встреча генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наифа аль-Хаджрафа с представителями властей КНР.

"Аль-Арабийя" напоминает, что по информации Всемирного банка, Китай является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии. По некоторым данным, в 2019 году объем торговли Саудовской Аравии и КНР оценивался в $73 млрд.