Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0227 GBR   2.3107 TRY   0.1232

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 78.23 -0.67 Brent 80.87 -0.88

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2022 20:47

Афганская оппозиция назвала безрезультатными переговоры с талибами в Иране

Противостоящий движению "Талибан" Фронт национального сопротивления назвал безрезультатными прошедшие в Тегеране переговоры с талибами.

В официальном заявлении ФНС, распространенном во вторник, говорится, что фронт "положительно отреагировал на неоднократные призывы талибов и Исламской республики Иран решить проблемы страны путем компромисса и переговоров, и делегация во главе с Мухаммадом Исмаилом Ханом встретилась с талибами".

"ФНС сосредоточился на своих целях, в том числе, формировании истинного и инклюзивного исламского правительства, которое является результатом изъявления воли афганского народа. Социальная справедливость, система гражданских прав, свобода выражения мнений, реальные права и роль женщин, выборы и право афганского народа на самоопределение были среди целей и вопросов, упомянутых правлением ФНС", - говорится в заявлении.

"Представители талибов вопреки реалиям общества и требованиям афганского народа подчеркнули сохранение статус-кво и еще раз доказали, что не желают принимать принципы и ценности гражданства, справедливого распределения власти между всеми расами и слоями общества и формирования инклюзивного правительства. Поэтому переговоры закончились без каких-либо достижений", - заявили в ФНС.

Ранее афганские СМИ сообщили о состоявшихся в Тегеране при посредничестве правительства Ирана переговорах между делегацией МИД талибов во главе с Амир Ханом Муттаки с представителями ФНС. Муттаки позднее заявил СМИ, что представителям оппозиции предложили вернуться на родину, "где им ничто не угрожает".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Президент Ирана заявляет о стремлении сформировать в Афганистане инклюзивное правительство Глава МИД Афганистана попросил Иран помочь убедить талибов принять участие в мирных переговорах Неучастие Ирана тормозит решение афганской проблемы - дипломат РФ Из Афганистана экспортируются силы, угрожающие безопасности стран региона, заявляют в Тегеране В Иране были бы рады уходу США из Афганистана - Зариф Патрушев отметил растущий военный потенциал талибов в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]