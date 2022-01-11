Афганская оппозиция назвала безрезультатными переговоры с талибами в Иране

Противостоящий движению "Талибан" Фронт национального сопротивления назвал безрезультатными прошедшие в Тегеране переговоры с талибами.
В официальном заявлении ФНС, распространенном во вторник, говорится, что фронт "положительно отреагировал на неоднократные призывы талибов и Исламской республики Иран решить проблемы страны путем компромисса и переговоров, и делегация во главе с Мухаммадом Исмаилом Ханом встретилась с талибами".
"ФНС сосредоточился на своих целях, в том числе, формировании истинного и инклюзивного исламского правительства, которое является результатом изъявления воли афганского народа. Социальная справедливость, система гражданских прав, свобода выражения мнений, реальные права и роль женщин, выборы и право афганского народа на самоопределение были среди целей и вопросов, упомянутых правлением ФНС", - говорится в заявлении.
"Представители талибов вопреки реалиям общества и требованиям афганского народа подчеркнули сохранение статус-кво и еще раз доказали, что не желают принимать принципы и ценности гражданства, справедливого распределения власти между всеми расами и слоями общества и формирования инклюзивного правительства. Поэтому переговоры закончились без каких-либо достижений", - заявили в ФНС.
Ранее афганские СМИ сообщили о состоявшихся в Тегеране при посредничестве правительства Ирана переговорах между делегацией МИД талибов во главе с Амир Ханом Муттаки с представителями ФНС. Муттаки позднее заявил СМИ, что представителям оппозиции предложили вернуться на родину, "где им ничто не угрожает".
Армения потеряла убитыми двух военных на границе с Азербайджаном
Баку и Вашингтон обсудили ситуацию в регионе
Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в перестрелке на границе
Украина в 2021 году увеличила добычу угля на 2%
Минэнерго США ждет потребления нефти в мире в 2022г в 100,5 млн б/с и роста до 102,3 млн б/с в 2023г
РФ в 2021 г. почти на 7% увеличила импорт овощей и фруктов из Турции
Госпитализация со штаммом COVID-19 "омикрон" менее вероятна, чем со штаммом "дельта" - полагают в регуляторе ЕС
Предприятие R-Pharm начало производство препарата Diabeton MR в Азербайджане
Более половины европейцев могут быть инфицированы омикроном в течение 6-8 недель - ВОЗ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров