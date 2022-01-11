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СНГ 11.01.2022 17:48

В США конгрессмены-республиканцы предлагают объявить Украину страной НАТО-плюс

Группа конгрессменов от Республиканской партии США заявила о намерении внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс", что позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине, сообщает радиостанция "Голос Америки" во вторник.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы... Владимир Путин (президент РФ - ИФ) должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", - сказал инициатор законопроекта, представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.

Как отмечается в сообщении, законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ. Он также предполагает немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток 2", чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", - заявил конгрессмен Роджерс.

"Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия", - отметила Стефаник.

Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ отвергает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение $155 млн Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с "российской дезинформацией и информационными операциями" в странах бывшего СССР на 2022 год.

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