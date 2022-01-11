Ситуация с коронавирусом в Москве на фоне омикрона может быть более критической, чем в предыдущие волны - Собянин

Рост числа заболевших штаммом коронавируса "омикрон" может привести к более критической ситуации, чем в предыдущие волны COVID-19, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Мэр выразил надежду на лучшее, но заявил, что надо готовиться к любому развитию событий.
Ранее Собянин спрогнозировал значительный рост заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Москве в течение 7-10 дней.
Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в перестрелке на границе
Минобороны Армении сообщает о минимум трех раненых в перестрелке на границе с ВС Азербайджана
Росреестр ищет подрядчиков для проведения геодезических работ в рамках демаркации границ с Азербайджаном
Цены на нефть продолжают расти
Инфляция в ОЭСР в ноябре ускорилась до максимума за 25 лет - 5,8%
Предприятие R-Pharm начало производство препарата Diabeton MR в Азербайджане
Более половины европейцев могут быть инфицированы омикроном в течение 6-8 недель - ВОЗ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров