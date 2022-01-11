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СНГ 11.01.2022 17:49

Ситуация с коронавирусом в Москве на фоне омикрона может быть более критической, чем в предыдущие волны - Собянин

Рост числа заболевших штаммом коронавируса "омикрон" может привести к более критической ситуации, чем в предыдущие волны COVID-19, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Мэр выразил надежду на лучшее, но заявил, что надо готовиться к любому развитию событий.

Ранее Собянин спрогнозировал значительный рост заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Москве в течение 7-10 дней.

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