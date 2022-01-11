Талибы призывают Таджикистан и Узбекистан вернуть угнанные в эти страны афганские самолеты и вертолеты

Талибы , запрещено в РФ) призвали Таджикистан и Узбекистан вернуть угнанные в эти страны пилотами прежнего афганского правительства самолеты и вертолеты.
"Мы с большим уважением просим Таджикистан и Узбекистан содействовать возвращению афганских вертолетов и военных самолетов", - заявил министр обороны талибов Мухаммад Якуб Муджахид, выступая во вторник на маневрах ВВС движения.
Видео выступления главы оборонного ведомства талибов обнародовано на сайте национального информационного агентства Афганистана "Bakhtar".
В августе прошлого года, после того, как движение "Талибан" захватило Афганистан, десятки военных летчиков прежнего афганского правительства бежали на вертолетах и самолетах в соседние страны. Позже, по сообщениям местных СМИ, при помощи США афганские пилоты были перемещены в третьи страны, однако судьба вывезенных из Афганистана вертолетов и самолетов неизвестна.
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