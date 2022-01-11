Аэропорты Азербайджана удвоили в 2021г пассажиропоток

Аэропорты Азербайджана в 2021 году обслужили 2,93 млн пассажиров.
"В 2021 году аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года", - сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Из общего числа пассажиров на долю международных рейсов пришлось 2,39 млн. человек.
Базовые авиаперевозчики Международного аэропорта Гейдар Алиев - азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways перевезли 874,5 тыс. и 250 тыс. пассажиров соответственно. От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 38,2%, Buta Airways - 10,9%.
Кроме того, 675 человек было обслужено на рейсах, совершенных в международный аэропорт Физули в Карабахском регионе Азербайджана, открытого осенью 2021 года.
По данным гавани, в настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев прямые рейсы совершают 25 пассажирских авиакомпаний. Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.
Кроме того, Управление воздушным движением "Азераэронавигация" при AZAL в 2021 году обслужило 47 тысяч воздушных судов, проложивших маршрут через воздушное пространство Азербайджана. "Это на 6,3% больше показателей 2020 года и составляет 57% показателей допандемического периода. Еще 34 тыс. самолетов были обслужены на взлет и посадку в аэропортах Азербайджана", - подчеркивается в информации.
Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) - крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.
В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.
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