Предприятие R-Pharm начало производство препарата Diabeton MR в Азербайджане

Азербайджано-российское совместное предприятие по производству лекарств "R-Pharm" приступило к производству лекарственного средства для профилактики осложнений сахарного диабета Diabeton MR, сообщает министерство экономики Азербайджана.

В настоящее время произведено 200 тыс. упаковок лекарственного препарата. Планируется, что в I-ом квартале 2022 года будет произведено еще 300 тыс. упаковок Diabeton MR.

Как сообщалось ранее, в июле 2021 года OOO R-Pharm (входит в группу компаний «Р-Фарм») и международная независимая фармацевтическая группа Servier объявили о расширении партнерства в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане.

Стороны подписали соответствующее соглашение, предполагающее локализацию на мощностях завода «R-Pharm» в Азербайджане этапа вторичной упаковки препарата Diabeton MR (МНН: гликлазид) для профилактики осложнений сахарного диабета, а также коммерциализацию этой продукции в стране.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Пираллахинском промышленном парке при поддержке «Азербайджанской Инвестиционной Компании» и Министерства Экономики Азербайджана состоялась торжественная церемония запуска производства группы компаний «Р-Фарм».

Фармацевтический комплекс «R-Pharm» в Баку - один из самых современных заводов на территории СНГ, включающий в себя производственный, лабораторный и логистические блоки. Площадь участка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составляет 4,6 га. Производственная мощность завода составляет более 250 млн единиц продукции в год.

Б.Рустамбеков