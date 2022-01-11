Цены на нефть продолжают расти

Нефтяные котировки активно поднимаются вечером во вторник на ожиданиях, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не обрушит мировой спрос на топливо, пишет MarketWatch.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,36 (1,68%) - до $82,23 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,4 (1,79%) - до $79,63 за баррель.
"Цены на нефть сегодня растут после двух дней снижения, получая поддержку со стороны позитивных сигналов спроса в 2022 году и ожиданий дефицита мирового предложения", - отметила старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
Нефть дорожает несмотря на данные о том, что добыча в Ливии вернулась на уровень 1 млн баррелей в сутки после завершения трехнедельной блокады нефтяных месторождений вооруженными группировками.
Кроме того, компания Chevron, оператор нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане, сообщила о восстановлении добычи на месторождении до прежнего уровня в 600 тыс. баррелей в сутки.
Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 2 млн баррелей. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародует свои данные во вторник вечером, а официальный отчет о запасах будет опубликован в среду.
Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в перестрелке на границе
Минобороны Армении сообщает о минимум трех раненых в перестрелке на границе с ВС Азербайджана
Росреестр ищет подрядчиков для проведения геодезических работ в рамках демаркации границ с Азербайджаном
Предприятие R-Pharm начало производство препарата Diabeton MR в Азербайджане
Более половины европейцев могут быть инфицированы омикроном в течение 6-8 недель - ВОЗ
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Афганская оппозиция назвала безрезультатными переговоры с талибами в Иране
Главы МИД Саудовской Аравии и Китая обсудили иранскую ядерную сделку
Япония продлевает запрет на приезд иностранцев до конца февраля
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров