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ТЭК 11.01.2022 20:21

Цены на нефть продолжают расти

Нефтяные котировки активно поднимаются вечером во вторник на ожиданиях, что распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не обрушит мировой спрос на топливо, пишет MarketWatch.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,36 (1,68%) - до $82,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,4 (1,79%) - до $79,63 за баррель.

"Цены на нефть сегодня растут после двух дней снижения, получая поддержку со стороны позитивных сигналов спроса в 2022 году и ожиданий дефицита мирового предложения", - отметила старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Нефть дорожает несмотря на данные о том, что добыча в Ливии вернулась на уровень 1 млн баррелей в сутки после завершения трехнедельной блокады нефтяных месторождений вооруженными группировками.

Кроме того, компания Chevron, оператор нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане, сообщила о восстановлении добычи на месторождении до прежнего уровня в 600 тыс. баррелей в сутки.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 2 млн баррелей. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародует свои данные во вторник вечером, а официальный отчет о запасах будет опубликован в среду.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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