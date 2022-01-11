Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в перестрелке на границе

В результате провокации, предпринятой вооруженными силами Армении 11 января в полдень, ситуация на азербайджано-армянской границе направлении Кельбаджарского района обострилась, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделения Азербайджанской Армии проводят адекватные ответные меры в этом направлении без применения авиации и артиллерии.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.