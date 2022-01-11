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Оборона 11.01.2022 20:29

Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в перестрелке на границе

В результате провокации, предпринятой вооруженными силами Армении 11 января в полдень, ситуация на азербайджано-армянской границе направлении Кельбаджарского района обострилась, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделения Азербайджанской Армии проводят адекватные ответные меры в этом направлении без применения авиации и артиллерии.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ОБОСТРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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