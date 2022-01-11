Баку и Вашингтон обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает МИД Азербайджана.
«Байрамов проинформировал о сложившейся ситуации в регионе, о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации трехсторонних заявлений по Карабаху. Министр также сообщил о провокации Армении в направлении Кельбаджарского района Азербайджана, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. Байрамов подчеркнул, что ответственность за эту провокацию лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении», - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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