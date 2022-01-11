Армения потеряла убитыми двух военных на границе с Азербайджаном

Двое военнослужащих ВС Армении погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, сообщает Минобороны Армении.
«Погибшие военнослужащие - рядовые Артур Мхитарян (2002 г.р.) и Рудик Гарибян (2002 г.р.)», - сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что еще двое военнослужащих ранены, их жизни вне опасности.
В Минобороны сообщили также, что по состоянию на 21:00 обстановка на границе сравнительно стабильная.
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