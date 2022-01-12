Госдеп считает бессмысленной обсуждаемую в Конгрессе США идею о санкциях против Северного потока 2

Звучащая в Конгрессе Соединенных Штатов идея о дополнительных санкциях против "Северного потока 2" не имеет смысла, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"То, что мы видим в конгрессе никак не может повлиять на "Северный поток 2", - сказала она на брифинге в госдепе.

Нуланд пояснила, что цель администрации - замедлить процесс запуска трубопровода.

"Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске газопровода", - заявила она, добавив, что Берлин в прошлом уже принял шаги в этом направлении.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против "Северного потока 2".