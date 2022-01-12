В госдепе не исключают, что США и их союзники в случае введения санкций против РФ выберут разные меры

В Госдепартаменте США не исключают, что в случае применения санкций и экспортных ограничений к России, эти меры у Вашингтона и его союзников могут быть разными, заявила во вторник на брифинге замгоссекретаря Виктория Нуланд.

"Как это уже происходило в прошлом, США могут ввести один пакет мер, а Европа и союзники могут предпринять параллельные шаги, не точно такие же, но также болезненные для России, поскольку у нас разные экономические риски", - сказала она.

Нуланд отметила, что, тем не менее, США полностью уверены в том, что они выступают едино, и санкции или экспортные ограничения, подготовленные на случай нападения РФ на Украину, будут болезненными для России.