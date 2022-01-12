США будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, полагает Нуланд

Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"Я проработала в пяти американских администрациях. И мы всегда говорили, что если Финляндия и Швеция захотят поговорить о возможности их вступления в НАТО, то мы всегда готовы сделать это", - сказала она на брифинге в госдепе.
Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.
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