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СНГ 12.01.2022 10:11

Вашингтон приветствует заявление Токаева о скором завершении работы ОДКБ в Казахстане

Вашингтон приветствует заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о скором завершении работы миротворческих сил ОДКБ в стране, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы приветствуем заявление господина Токаева о том, что миротворческие силы ОДКБ завершили свою миссию", - сказал он.

"И до того момента, когда будет завершен этот процесс, до того момента, когда миротворческие силы ОДКБ будут выведены, мы будем продолжать призывать их соблюдать международные права человека и выполнить обязательства: незамедлительно покинуть Казахстан, как того запросило руководство Казахстана", - добавил Прайс.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.

11 января Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, и их миссия в Казахстане завершается.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КАЗАХСТАН, ОДКБ


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