Вашингтон приветствует заявление Токаева о скором завершении работы ОДКБ в Казахстане

Вашингтон приветствует заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о скором завершении работы миротворческих сил ОДКБ в стране, заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы приветствуем заявление господина Токаева о том, что миротворческие силы ОДКБ завершили свою миссию", - сказал он.
"И до того момента, когда будет завершен этот процесс, до того момента, когда миротворческие силы ОДКБ будут выведены, мы будем продолжать призывать их соблюдать международные права человека и выполнить обязательства: незамедлительно покинуть Казахстан, как того запросило руководство Казахстана", - добавил Прайс.
5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы.
11 января Токаев заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ начнется через два дня, и их миссия в Казахстане завершается.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Минобороны Армении подтвердило гибель третьего армянского военного в ходе перестрелки 11 января на границе с Азербайджаном
Армения потеряла убитыми двух военных на границе с Азербайджаном
Cadogan в 2021г увеличила добычу нефти на 20%, до 128 тыс. баррелей
Власти Азербайджана планируют узаконить «дистанционную работу»
Минэнерго Казахстана в январе выработает меры по ограничению роста цен на торгах сжиженным газом
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата в результате провокации ВС Армении на границе
Ущерб от стихийных бедствий в 2021г достиг $280 млрд, из них были застрахованы $120 млрд
Госпитализация со штаммом COVID-19 "омикрон" менее вероятна, чем со штаммом "дельта" - полагают в регуляторе ЕС
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров