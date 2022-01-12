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Транспорт и связь 12.01.2022 09:49

В Казахстане по-прежнему приостановлена работа аэропортов Алматы и Талдыкоргана

В Казахстане по-прежнему приостановлена работа двух аэропортов - в Алматы и Талдыкоргане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

"Из 20 аэропортов страны 18 функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов городов Алматы и Талдыкорган", - сказал Ускенбаев на заседании правительства в среду.

"При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение специальных компетентных органов", - добавил он.

Как сообщалось, в ночь на 6 января на аэропорт Алматы было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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