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ТЭК 12.01.2022 10:40

Минэнерго Казахстана в январе выработает меры по ограничению роста цен на торгах сжиженным газом

Министерство энергетики Казахстана до конца января представит ряд новых мер, направленных на совершенствование торгов сжиженным газом через товарные биржи, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

"До конца января текущего года в правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ", - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

По его словам, планируется переход на увеличенный межремонтный период работы нефтеперерабатывающих заводов, сокращение сроков ремонта, создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн. Предполагается гармонизация сроков ремонтных работ НПЗ и начало отгрузок дизельного топлива для сельхозпроизводителей в феврале, на месяц раньше прежних сроков.

Акчулаков отметил, что в настоящее время для контроля цен на сжиженный газ приняты соответствующие приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.

"Мы установили, что бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр, Аи-92 и Аи-93 - 182 тенге, Аи-95 - 215 тенге, дизельное топливо - 230-260 тенге за литр. В целях обеспечения контроля на рынке сжиженного газа приняты меры: введено временное государственное ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со снижением до диапазона 50-75 тенге за литр", - отметил он.

Он подчеркнул, что в Казахстане утверждены два приказа, которые предусматривают приостановление правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которым Минэнерго будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов, а также снижение предельной оптовой цены сжиженного газа.

Официальный курс на 12 января - 431,81 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГАЗ, ЦЕНЫ, МЕРЫ


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