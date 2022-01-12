Новому правительству Казахстана предстоит вывести страну из масштабного кризиса - премьер

Новому составу правительства предстоит вывести страну из масштабного кризиса, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса. Это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях не выпадало ни одному правительству", - сказал Смаилов в среду на заседании правительства.

"От нашей работы ждут реальных результатов", - добавил он.

На заседании впервые вошедшие в состав кабмина министра принесли присягу.