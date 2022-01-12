ВБ среднегодовой рост ВВП Азербайджана на 2022-2023гг прогнозирует на уровне 2,9%

Всемирный банк рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозирует на уровне 3,1%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно докладу Global Economic Prospects 2022, опубликованного на сайте банка, по оценкам ВБ рост ВВП Азербайджана в 2023 году замедлится до 2,7%.
Таким образом, в 2022-2023гг среднегодовые темпы роста ВВП страны составят 2,9%.
«На Южном Кавказе прогнозируется умеренный рост – на уровне 3,9% в 2022 году и 3,6% в 2023 году. В Азербайджане среднегодовые темпы роста ВВП в 2022-2023гг будут выше среднего показателя за 2010–2019гг. Рост в этот период будут поддерживать увеличение государственных инвестиций, а также неэнергетические сектора. Кроме этого, на темпы роста будут влиять увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+, а также наращивание объемов добычи газа», - отмечается в докладе.
По оценкам ВБ рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 5%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.
Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%, на 2023 год – 5,1%.
А.Азизов
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