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СНГ 12.01.2022 11:01

Казахстан в феврале примет концепцию инвестполитики до 2025г

Концепцию инвестиционной политики до 2025 года с учетом требований глобального энергетического и технологического перехода планируют принять в Казахстане в феврале для восстановления инвестиционной привлекательности, сообщил министр экономики Алибек Куантыров.

"Министерством в феврале текущего года планируется принятие концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода", - сообщил Куантыров на заседании правительства в среду.

Кроме этого, для формирования программы повышения доходов населения предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия. Также, по его словам, в рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования.

"По укреплению доходной части бюджета. Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов", - пояснил он.

Для дальнейшего реформирования межбюджетных отношений министерством прорабатывается ряд предложений.

"Аналогично механизму передачи поступлений корпоративного подоходного налога (аналог налога на прибыль - ИФ) от малого и среднего бизнеса с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень. Предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом. Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство", - отметил глава ведомства.

Куантыров уточнил, что в настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНВЕСТИЦИИ, КОНЦЕПЦИЯ

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