Казахстан в феврале примет концепцию инвестполитики до 2025г

Концепцию инвестиционной политики до 2025 года с учетом требований глобального энергетического и технологического перехода планируют принять в Казахстане в феврале для восстановления инвестиционной привлекательности, сообщил министр экономики Алибек Куантыров.
"Министерством в феврале текущего года планируется принятие концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода", - сообщил Куантыров на заседании правительства в среду.
Кроме этого, для формирования программы повышения доходов населения предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия. Также, по его словам, в рамках внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования.
"По укреплению доходной части бюджета. Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов", - пояснил он.
Для дальнейшего реформирования межбюджетных отношений министерством прорабатывается ряд предложений.
"Аналогично механизму передачи поступлений корпоративного подоходного налога (аналог налога на прибыль - ИФ) от малого и среднего бизнеса с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень. Предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом. Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство", - отметил глава ведомства.
Куантыров уточнил, что в настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Минобороны Армении подтвердило гибель третьего армянского военного в ходе перестрелки 11 января на границе с Азербайджаном
Армения потеряла убитыми двух военных на границе с Азербайджаном
Cadogan в 2021г увеличила добычу нефти на 20%, до 128 тыс. баррелей
Власти Азербайджана планируют узаконить «дистанционную работу»
Минэнерго Казахстана в январе выработает меры по ограничению роста цен на торгах сжиженным газом
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата в результате провокации ВС Армении на границе
Ущерб от стихийных бедствий в 2021г достиг $280 млрд, из них были застрахованы $120 млрд
Госпитализация со штаммом COVID-19 "омикрон" менее вероятна, чем со штаммом "дельта" - полагают в регуляторе ЕС
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров