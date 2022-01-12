Ущерб от стихийных бедствий в 2021г достиг $280 млрд, из них были застрахованы $120 млрд

Стихийные бедствия 2021 года нанесли общий ущерб в размере $80 млрд, из которых примерно $120 млрд были застрахованы, сообщается на сайте перестраховщика Munich Re.
Как отмечается, 2021 год по сравнению с 2005-м и 2011 гг. оказался вторым самым дорогостоящим для страхового сектора.
Наиболее дорогостоящим стихийным бедствием прошлого года стал ураган Ида с общими потерями в размере $5 млрд (застрахованные убытки составили $36 млрд). В Европе внезапные наводнения после сильных дождей нанесли ущерб в размере $54 млрд (EUR46 млрд) - в истории Германии это самое дорогое стихийное бедствие.
Многие погодные катастрофы соответствуют ожидаемым последствиям изменения климата, что делает безотлагательной задачей повышение готовности к потерям и защиту климата, отмечают в Munich Re.
Согласно сообщению, на США пришлась очень высокая доля убытков от стихийных бедствий в 2021 году (примерно $145 млрд), из которых было застраховано около $85 млрд. Как общие, так и застрахованные убытки были значительно выше, чем в два предыдущих года (общие убытки в 2020 г. - $100 млрд, 2019 г. - $52 млрд; застрахованные убытки в 2020 г. - $67 млрд, 2019 г. - $26 млрд).
Самое дорогостоящее стихийное бедствие прошлого года - ураган Ида, обрушившийся на сушу 29 августа в 90 км к югу от Нового Орлеана как сильный ураган (категория 4, второй по разрушительности) при скорости ветра около 240 км/ч (150 миль/ч). В целом ураган Ида нанес ущерб в размере $65 млрд, из которых примерно $36 млрд было страховано (55%). Всего погибло 114 человек.
Вслед за предыдущими рекордными 30 названными тропическими штормами в 2020 году штормовая активность в течение сезона ураганов 2021 года снова была значительно выше долгосрочного среднего значения (14,3 за период с 1991 по 2020 год) с 21 названным тропическим штормом.
В декабре 2021 года серия сильных штормов в нескольких штатах центральной и юго-восточной части США привела к исключительно высоким потерям, особенно в декабре. Десятки сильных торнадо со скоростью ветра до 310 км/ч (190 миль/ч) опустошили шесть штатов. Особенно сильно пострадал город Мейфилд (штат Кентукки), где массивный клиновидный торнадо EF4 с длинными гусеницами пронесся по окрестностям. Большая часть города, в том числе свечной завод, были полностью разрушены. По первоначальным оценкам, общие убытки составили около $5,2 млрд, при этом прогнозируемые застрахованные убытки составили $4 млрд. Приблизительно 90 человек были убиты.
В феврале исключительная волна холода принесла ледяные температуры даже на юг США. Температура -8°C (17°F) была зафиксирована в городе Хьюстон (юг Техаса). Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие случаются крупные заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто недостаточно подготовлены к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом с убытками в размере $30 млрд (половина из которых были застрахованы) это событие стало третьим по величине стихийным бедствием 2021 года.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Минобороны Армении подтвердило гибель третьего армянского военного в ходе перестрелки 11 января на границе с Азербайджаном
Армения потеряла убитыми двух военных на границе с Азербайджаном
Cadogan в 2021г увеличила добычу нефти на 20%, до 128 тыс. баррелей
Власти Азербайджана планируют узаконить «дистанционную работу»
Минэнерго Казахстана в январе выработает меры по ограничению роста цен на торгах сжиженным газом
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
США будут рады рассмотреть заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, полагает Нуланд
Байден назвал попыткой государственного переворота штурм Капитолия в прошлом году
Казахстан в феврале примет концепцию инвестполитики до 2025г
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров