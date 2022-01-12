Ущерб от стихийных бедствий в 2021г достиг $280 млрд, из них были застрахованы $120 млрд

Стихийные бедствия 2021 года нанесли общий ущерб в размере $80 млрд, из которых примерно $120 млрд были застрахованы, сообщается на сайте перестраховщика Munich Re.

Как отмечается, 2021 год по сравнению с 2005-м и 2011 гг. оказался вторым самым дорогостоящим для страхового сектора.

Наиболее дорогостоящим стихийным бедствием прошлого года стал ураган Ида с общими потерями в размере $5 млрд (застрахованные убытки составили $36 млрд). В Европе внезапные наводнения после сильных дождей нанесли ущерб в размере $54 млрд (EUR46 млрд) - в истории Германии это самое дорогое стихийное бедствие.

Многие погодные катастрофы соответствуют ожидаемым последствиям изменения климата, что делает безотлагательной задачей повышение готовности к потерям и защиту климата, отмечают в Munich Re.

Согласно сообщению, на США пришлась очень высокая доля убытков от стихийных бедствий в 2021 году (примерно $145 млрд), из которых было застраховано около $85 млрд. Как общие, так и застрахованные убытки были значительно выше, чем в два предыдущих года (общие убытки в 2020 г. - $100 млрд, 2019 г. - $52 млрд; застрахованные убытки в 2020 г. - $67 млрд, 2019 г. - $26 млрд).

Самое дорогостоящее стихийное бедствие прошлого года - ураган Ида, обрушившийся на сушу 29 августа в 90 км к югу от Нового Орлеана как сильный ураган (категория 4, второй по разрушительности) при скорости ветра около 240 км/ч (150 миль/ч). В целом ураган Ида нанес ущерб в размере $65 млрд, из которых примерно $36 млрд было страховано (55%). Всего погибло 114 человек.

Вслед за предыдущими рекордными 30 названными тропическими штормами в 2020 году штормовая активность в течение сезона ураганов 2021 года снова была значительно выше долгосрочного среднего значения (14,3 за период с 1991 по 2020 год) с 21 названным тропическим штормом.

В декабре 2021 года серия сильных штормов в нескольких штатах центральной и юго-восточной части США привела к исключительно высоким потерям, особенно в декабре. Десятки сильных торнадо со скоростью ветра до 310 км/ч (190 миль/ч) опустошили шесть штатов. Особенно сильно пострадал город Мейфилд (штат Кентукки), где массивный клиновидный торнадо EF4 с длинными гусеницами пронесся по окрестностям. Большая часть города, в том числе свечной завод, были полностью разрушены. По первоначальным оценкам, общие убытки составили около $5,2 млрд, при этом прогнозируемые застрахованные убытки составили $4 млрд. Приблизительно 90 человек были убиты.

В феврале исключительная волна холода принесла ледяные температуры даже на юг США. Температура -8°C (17°F) была зафиксирована в городе Хьюстон (юг Техаса). Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие случаются крупные заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто недостаточно подготовлены к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом с убытками в размере $30 млрд (половина из которых были застрахованы) это событие стало третьим по величине стихийным бедствием 2021 года.