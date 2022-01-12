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Дальнее зарубежье 12.01.2022 11:02

Байден назвал попыткой государственного переворота штурм Капитолия в прошлом году

Президент США Джо Байден заявил, что считает произошедшие в январе 2021 года беспорядки в Капитолии попыткой государственного переворота.

"Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп - ИФ), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп - ИФ) потерял в ходе голосования на выборах", - заявил Байден, выступая в Атланте.

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - сказал американский президент.

По его словам, тогда была предпринята попытка "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - добавил Байден.

Как отмечает в свою очередь издание The Hill, Байден впервые, говоря о штурме Капитолия, охарактеризовал его попыткой переворота. На прошлой неделе, в годовщину беспорядков в Капитолии, Байден назвал их "вооруженным восстанием".

Байден и вице-президента США Камала Харрис в выступлениях во вторник заявили о срочной необходимости принять законодательство по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.

6 января 2021 года конгресс собирался утвердить результаты голосования. В этот день в столице США собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание конгресса и сорвала заседание. Конгрессмены-демократы немедленно обвинили в случившемся Трампа.

Позже конгресс все же утвердил итоги выборов. В настоящее время в Палате представителей работает специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января прошлого года.

Тема штурма Капитолия до сих пор активно обсуждается американскими политиками и государственными деятелями. К примеру, на прошлой неделе вице-президент США Камала Харрис подверглась критике со стороны республиканцев и части СМИ за то, что сравнила беспорядки в Вашингтоне с нападением Японии на США в Перл-Харборе в 1941 году, а также - с терактами в США 11 сентября 2001 года. Критики вице-президента отметили, что это - несопоставимые вещи, как по влиянию на ход истории, так и по масштабам катастрофы.

Трамп, несмотря на события января 2021 года, остается крайне популярным в Республиканской партии. Наблюдатели не исключают, что он может в 2024 году вновь попытаться стать президентом США. Со своей стороны, Байден заявлял, что в 2024 году попытается добиться переизбрания, если у него не будет серьезных проблем со здоровьем.

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