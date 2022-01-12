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Бизнес и законодательство 12.01.2022 11:10

Власти Азербайджана планируют узаконить «дистанционную работу»

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана готовит поправки в трудовое законодательство, в которых, в том числе, будут предусмотрены пункты о дистанционной работе (работе на удаленке - ИФ).

Вопрос совершенствования трудового законодательства обсуждался на встрече министра труда Сахиля Бабаева и представителей Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

«Законопроект о внесении изменений в Трудовом кодексе предусматривает включение статей об «удаленной работе», возможности выполнения работником своих функций посредством электронных, программно-технических, телекоммуникационных средств в местах, расположенных вне постоянного рабочего места, например, дома или в гостинице», - отмечается в информации Минтруда.

В проект также включено предложение по определению дополнительных условий труда в трудовом договоре по взаимному согласию сторон в связи с выполнением трудовых функций в форме удаленной работы.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили предложения Палаты по формированию правового регулирования трудовых отношений, связанных с удаленной работой, совершенствованию правил направления работников в командировки и др. вопросам.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, УДАЛЕНКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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