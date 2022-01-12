В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата в результате провокации ВС Армении на границе

Военная прокуратура Кяльбаджарского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении.
«В связи с гибелью военнослужащего-сверхсрочника N-ской воинской части Минобороны, солдата Аяза Назарова, 1998 года рождения, при выполнении им служебных обязанностей на территории Кяльбаджарского района в результате огня с армянской стороны военная прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело по статье 120.2.12 УК Азербайджана (Убийство, совершенное на почве национальной, расовой, религиозной ненависти)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре страны.
В ведомстве отметили, что в настоящее время следствие по делу продолжается.
Как сообщалось ранее, в результате обстрела со стороны ВС Армении в направлении Кяльбаджарского района на азербайджано-армянской границе днем 11 января погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии, солдат Аяз Назаров.
Э.Шафиев
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