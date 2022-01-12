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Происшествия 12.01.2022 11:14

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели азербайджанского солдата в результате провокации ВС Армении на границе

Военная прокуратура Кяльбаджарского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении.

«В связи с гибелью военнослужащего-сверхсрочника N-ской воинской части Минобороны, солдата Аяза Назарова, 1998 года рождения, при выполнении им служебных обязанностей на территории Кяльбаджарского района в результате огня с армянской стороны военная прокуратура Кяльбаджарского района возбудила уголовное дело по статье 120.2.12 УК Азербайджана (Убийство, совершенное на почве национальной, расовой, религиозной ненависти)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре страны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следствие по делу продолжается.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела со стороны ВС Армении в направлении Кяльбаджарского района на азербайджано-армянской границе днем 11 января погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии, солдат Аяз Назаров.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, СЛЕДСТВИЕ


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