Экспорт продукции АПК из РФ в 2021г, по предварительным данным, превысил $36 млрд

Россия в 2021 году, по предварительным данным, экспортировала продукции АПК на $36,036 млрд, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Год назад эти показатель составлял $29,634 млрд.

Полные итоги экспорта планируется опубликовать в феврале.

Минсельхоз прогнозировал экспорт в 2021 году в объеме $35 млн тонн. Итоговый показатель 2020 года - $30,5 млрд.

Наибольшие темпы роста продемонстрировала масложировая отрасль: поставки масложировой продукции выросли на 48%, до $7,067 млрд. При этом основной объем экспорта пришелся на зерновые - их поставлено на $11,092 млрд (рост на 10%). Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 34%, до $7,061 млрд, мясной и молочной продукции - на 30%, до $1,49 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13%, до $4,624 млрд. Поставки прочей агропродукции выросли на 10%, до $4,624 млрд.

Самым крупным покупателем российской продукции АПК остался ЕС: отгрузки в европейские страны выросли на 41%, до $4,681 млрд. Доля ЕС в российском агроэкспорте составила 13%. Турция (доля 12%) импортировала продукции на $4,33 млрд, что на 38% больше, чем в предыдущем году.

В пятерку крупнейших импортеров также входят Китай (с долей 9,8%), Южная Корея (6,9%) и Казахстан (5,9%). Экспорт продукции АПК из РФ в Китай снизился на 13%, до $3,549 млрд. Поставки в Южную Корею увеличились на 42%, до $2,486 млрд, в Казахстан - на 25%, до $2,129 млрд.

Крупнейшими покупателями российского зерна стали Турция и Египет (на $2,41 млрд и $1,555 млрд соответственно). Основные импортеры масложировой продукции - Турция ($1,293 млрд) и Китай ($944 млн). Основной статьей экспорта в Южную Корею и ЕС является рыба ($2,18 млрд и $1,839 млрд соответственно).

В соответствии с проектом "Экспорт продукции АПК", к 2030 году поставки за рубеж должны увеличиться до $47,1 млрд.