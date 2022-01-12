Премьер Казахстана подтверждает курс на углубление партнерства с Киргизией

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в телефонной беседе со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым подтвердил приверженность страны углублению двустороннего стратегического партнерства, сообщила пресс-служба премьера в среду.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", - сказал Смаилов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Премьер Киргизии со своей стороны поздравил Смаилова с назначением на пост премьера, "пожелав скорейшего восстановления стабильности в Казахстане и успешного решения задач социально-экономического развития страны", отмечается в сообщении.

В пресс-службе информировали, что в ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.