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СНГ 12.01.2022 16:09

Россия имеет возможности минимизировать последствия кризиса в мировой экономике - Песков

В РФ есть возможности, технологии и понимание того, как минимизировать последствия мирового экономического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что есть очень тревожная тенденция в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике. Мы с вами интегрированная часть мирового экономического сообщества и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть и возможности, и технологии, и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти возможные негативные последствия минимизировать", - сказал Песков журналистам во среду.

Так он прокомментировал опрос "Левада-центра", согласно которому значительная часть россиян в ближайшее время ожидает ухудшения как в политической, так и в экономической ситуации в стране - 44% и 49% соответственно.

Песков отметил, что экономическая ситуация в РФ остается напряженной, но, по его словам, существует тенденция к ее улучшению.

"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Во многом об этих конкретных цифрах речь шла на заключительной пресс-конференции (Владимира) Путина в конце декабря. Цифры говорят сами за себя. Да, она (ситуация - ИФ) не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам - она есть и она очевидна", - сказал пресс-секретарь президента.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПЕСКОВ


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