Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021г составила 594 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 104%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году в рамках сделки ОПЕК+ составила 594 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.
В мае-декабре 2020 года среднесуточный показатель добычи нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ составлял 574,5 тыс. баррелей (квота составляла 587 тыс. б/с).
По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Минэнерго, в 2021 году среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 713,9 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 117,1 тыс. б/с.
Выполнение сделки ОПЕК+ в 2021 году составило в среднем 104%.
Данные Минэнерго по ежемесячной добыче нефти в Азербайджане в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+:
|
Месяцы
|
Квота в рамках ОПЕК+,
тыс. б/с
|
Добыча, тыс. б/с
|
Нефть,
|
Выполнение сделки ОПЕК+, %
|
Конденсат,
тыс. б/с
|
Январь
|
595
|
752
|
593
|
100,3
|
125
|
Февраль
|
595
|
741
|
593
|
100,3
|
148
|
Март
|
595
|
734,8
|
592,1
|
100,5
|
142,7
|
Апрель
|
595
|
698
|
594
|
100,2
|
104
|
Май
|
603
|
674
|
586
|
102,9
|
88
|
Июнь
|
610
|
705,1
|
610
|
100
|
95,1
|
Июль
|
620
|
717
|
606
|
102,3
|
111
|
Август
|
627
|
711,6
|
596,1
|
104,9
|
115,5
|
Сентябрь
|
634
|
703,1
|
586,2
|
108,2
|
116,9
|
Октябрь
|
640
|
704,4
|
585,9
|
109,2
|
118,5
|
Ноябрь
|
647
|
708,4
|
588,9
|
110
|
119,5
|
Декабрь
|
654
|
717,6
|
597,1
|
109,5
|
120,5
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