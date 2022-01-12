Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021г составила 594 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 104%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году в рамках сделки ОПЕК+ составила 594 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.

В мае-декабре 2020 года среднесуточный показатель добычи нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ составлял 574,5 тыс. баррелей (квота составляла 587 тыс. б/с).

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Минэнерго, в 2021 году среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 713,9 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 117,1 тыс. б/с.

Выполнение сделки ОПЕК+ в 2021 году составило в среднем 104%.

Данные Минэнерго по ежемесячной добыче нефти в Азербайджане в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+:

Месяцы Квота в рамках ОПЕК+, тыс. б/с Добыча, тыс. б/с Нефть,

тыс. б/с Выполнение сделки ОПЕК+, % Конденсат, тыс. б/с Январь 595 752 593 100,3 125 Февраль 595 741 593 100,3 148 Март 595 734,8 592,1 100,5 142,7 Апрель 595 698 594 100,2 104 Май 603 674 586 102,9 88 Июнь 610 705,1 610 100 95,1 Июль 620 717 606 102,3 111 Август 627 711,6 596,1 104,9 115,5 Сентябрь 634 703,1 586,2 108,2 116,9 Октябрь 640 704,4 585,9 109,2 118,5 Ноябрь 647 708,4 588,9 110 119,5 Декабрь 654 717,6 597,1 109,5 120,5

Н.Аббасова