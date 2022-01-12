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ТЭК 12.01.2022 14:56

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021г составила 594 тыс. баррелей, сделка ОПЕК+ выполнена на 104%

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году в рамках сделки ОПЕК+ составила 594 тыс. баррелей, следует из данных Минэнерго республики.

В мае-декабре 2020 года среднесуточный показатель добычи нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ составлял 574,5 тыс. баррелей (квота составляла 587 тыс. б/с).

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Минэнерго, в 2021 году среднесуточная добыча нефти с конденсатом составляла 713,9 тыс. баррелей. При этом на добычу конденсата пришлось порядка 117,1 тыс. б/с.

Выполнение сделки ОПЕК+ в 2021 году составило в среднем 104%.

Данные Минэнерго по ежемесячной добыче нефти в Азербайджане в 2021 году с учетом сделки ОПЕК+:

Месяцы

Квота в рамках ОПЕК+,

тыс. б/с

Добыча, тыс. б/с

Нефть,
тыс. б/с

Выполнение сделки ОПЕК+, %

Конденсат,

тыс. б/с

Январь

595

752

593

100,3

125

Февраль

595

741

593

100,3

148

Март

595

734,8

592,1

100,5

142,7

Апрель

595

698

594

100,2

104

Май

603

674

586

102,9

88

Июнь

610

705,1

610

100

95,1

Июль

620

717

606

102,3

111

Август

627

711,6

596,1

104,9

115,5

Сентябрь

634

703,1

586,2

108,2

116,9

Октябрь

640

704,4

585,9

109,2

118,5

Ноябрь

647

708,4

588,9

110

119,5

Декабрь

654

717,6

597,1

109,5

120,5

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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