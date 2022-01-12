Maersk намерена добиться углеродной нейтральности к 2040г - на 10 лет раньше, чем планировала

Датская AP Moller-Maersk A/S, мировой лидер в сфере контейнерных перевозок, намерена добиться углеродной нейтральности своих операций к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально.

При этом, если прежде цели компании по сокращению выбросов касались только флота контейнеровозов, то теперь они относятся ко всем прямым и непрямым выбросам от всех видов деятельности Maersk.

"Для Maersk, как глобального поставщика универсальных логистических услуг во всех видах перевозок, очень важно расширить амбиции по достижению нулевого уровня чистых выбросов на весь наш бизнес", - заявил главный исполнительный директор компании Сорен Скоу.

Компания также поставила новые цели на 2030 год: к этому времени она планирует сократить выбросы на 50% в расчете на каждый отправленный контейнер и на 70% - в полностью контролируемых ею терминалах. Кроме того, Maersk намерена наращивать использование экологичного топлива в морской транспортировке грузов, рассчитывая перевозить четверть грузов с использованием "зеленого" топлива к 2030 году.

В 2018 году, когда датская компания поставила целью сократить до нуля чистые выбросы к 2050 году, эта задача казалась "действительно очень абмициозной", и "мы не представляли, как добиться этого", заявил Скоу в интервью газете Financial Times.

Однако теперь, когда Amazon.com Inc., Ikea и Unilever Plc тоже ужесточают требования в плане выбросов для своих цепочек поставок, а Maersk уже заказывает свои первые суда, способные работать на "зеленом" метаноле, группа намерена ускорить движение к цели углеродной нейтральности. "Мы видим себя лидером в сокращении выбросов в одном из наиболее сложно декарбонизируемых секторов", - отметил Скоу.

Акции Maersk подорожали на 3,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 64%.