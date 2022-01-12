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СНГ 12.01.2022 15:01

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана на четверг, 13 января.

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы в среду.

Высказывания президента приводит его пресс-служба.

"У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней", - отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ОДКБ, ВЫВОД


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