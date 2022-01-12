Глава МВД Германии не исключает блокировки Telegram

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер не исключила блокировки мессенджера Telegram, если компания не начнет соблюдать германское законодательство.
"Мы не можем это полностью исключить. Отключение было бы жестким шагом, и, совершенно точно, крайней мерой, которая может быть принята в случае, если другие меры не сработают", - сказала глава МВД в интервью изданию Die Zeit.
Немецкие власти критикуют мессенджер со штаб-квартирой в Дубае за то, что он является платформой для беспрепятственного распространения экстремистского контента.
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