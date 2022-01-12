В Саудовской Аравии выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Медицинские службы Саудовской Аравии диагностировали за 24 часа рекордное для страны количество суточных случаев COVID-19 - 5 362, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя".

Также отмечены два летальных исхода среди инфицированных.

Телеканал напоминает, что предыдущий рекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки в Саудовской Аравии был поставлен в июне 2020 года - 4 919.

Тем временем, отмечает "Аль-Арабийя", заболеваемость COVID-19 в Саудовской Аравии за последние недели быстро растет на фоне распространения более заразного штамма "омикрон". Первый случай "омикрона" был выявлен в королевстве 1 декабря прошлого года - вирус завезли в страну из Северной Африки.

В свою очередь саудовские власти ввели новые штрафы на нарушения правил социальной дистанции, вновь обязали носить маски в помещениях и на улице.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Саудовской Аравии за время пандемии выявили более 583 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 8,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 547 тыс. человек.

"Аль-Арабийя" отмечает, что в связи с распространением "омикрона" в мире фиксируются беспрецедентные уровни заболеваемости коронавирусом. Однако общее количество смертей - намного ниже по сравнению с пиковым значением этого показателя, зафиксированным в январе 2021 года.