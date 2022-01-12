Токаев оценил миссию ОДКБ в Казахстане как очень успешную

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает работу миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности в республике как очень успешную.

"Миссия ОДКБ оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам - главам государств", - сказал Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы в среду.

Высказывания президента приводит его пресс-служба.

"Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов", - отметил Токаев.