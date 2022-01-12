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Это интересно 12.01.2022 15:09

Марихуана пополнила казну американских штатов на $10,4 млрд

Бюджеты американских штатов, где легализована продажа марихуаны, получили дополнительно $10,4 млрд в период с 2014 по 2021 год в виде налогов от компаний, работающих в этой сфере, согласно данным некоммерческой организации The Marijuana Policy Project.

Только в 2021 году налоговые поступления составили свыше $3 млрд, причем многие штаты еще не отчитались о бюджетных показателях за несколько последних месяцев, говорится в сообщении организации.

В настоящее время марихуана в том или ином виде легализована в 18 штатах, в восьми из них - в последние два года. При этом семь штатов еще не начали собирать налоги с отрасли или начали это делать в 2022 году, отмечают составители доклада.

"Штаты, легализовавшие марихуану для взрослых граждан, теперь получают значительную экономическую выгоду... Налоговые поступления направляются на столь нужные государственные и программы", - сказала Карен О`Кифи из Marijuana Policy Project.

Так, власти штата Колорадо, одного из пионеров в легализации марихуаны, за все время потратили почти $472 млн на улучшение системы общеобразовательных школ, а штат Вашингтон направляет почти $600 млн с каждого собранного миллиарда налогов от продажи конопли на здравоохранение, включая медицинское страхование семей с низким уровнем доходов.

Власти Иллинойса тем временем сообщили, что с июля по ноябрь налоговые поступления от продажи марихуаны превысили сборы с продажи алкоголя. Штат направляет 20% налогов от компаний в сфере торговли коноплей службам психологической помощи населению, а 25% - на помощь малообеспеченным гражданам.

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