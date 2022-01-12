Токаев назвал делом чести скорое восстановление Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Алматы, пострадавший от массовых беспорядков и погромов, после восстановления станет выглядеть еще лучше.

"Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства", - сказал Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы в среду.

"У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - добавил глава государства.

Президент поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения.

Крупнейший город Казахстана Атматы наиболее сильно пострадал в результате беспорядков 4-8 января.