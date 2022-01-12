Назарбаев находится в столице Казахстана - посол в Азербайджане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики, заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он следит за ситуацией», - сказал Абдыкаримов на пресс-конференции в среду в Баку.

Э.Шафиев