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Регион 12.01.2022 16:18

Назарбаев находится в столице Казахстана - посол в Азербайджане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики, заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он следит за ситуацией», - сказал Абдыкаримов на пресс-конференции в среду в Баку.

Э.Шафиев

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Тэги: ПОСОЛ, НАЗАРБАЕВ, НАХОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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